戦後80年の終戦記念日のきのう、戦地で心に傷を負った元兵士を父に持つ山形県内出身の男性が山形県新庄市で講演を行い、戦争がもたらす心の傷の深刻さを訴えました。新庄市にある雪の里情報館で講演したのは、山形県鶴岡市出身で「PTSDの日本兵家族会・寄り添う市民の会」代表の黒井秋夫さんです。黒井さんは、かつて中国に出征した亡き父が心に傷を負い、戦後はPTSD・心的外傷後ストレス障害に苦しんでいたのではないかと考え、各