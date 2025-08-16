お盆休みのUターンラッシュがピークとなり、高速道路や、鉄道と空の便も混雑しています。高速道路はきょう、上りで渋滞のピークとなり、▼関越道・坂戸西スマートインター付近を先頭に40キロ、▼東北道・加須インター付近で35キロ、▼中央道・小仏トンネル付近で30キロと各地で渋滞が予想されています。空の便では、日本航空の国内線上りがきょうからあすにかけて、国際線は日本航空、全日空ともに、きょうが帰国便の混雑のピーク