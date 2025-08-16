25試合を終えた時点のJ1リーグの首位に立っている鹿島アントラーズ（2位柏レイソルとは同勝点ながら、得失点差で上回り首位）。J1最多優勝を誇る名門は、2016年以来の制覇に向けて歩みを進めている。そうしたなか、人気アイドルグループの日向坂46のメンバーである松尾桜さんが、テレビ朝日系列の『ラブ！！Jリーグ』に出演し、鹿島愛を語った。今年3月にグループに加入したばかり松尾さんは神奈川県出身の20歳。「高校1年生の頃に