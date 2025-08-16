お盆休みも終盤です。休みを徳島県内で過ごした帰省客らのUターンラッシュがピークを迎えています。午前JR徳島駅前の高速バス乗り場では、お盆をふるさとで過ごした帰省客らが大きな荷物を抱え次々とバスに乗り込んでいました。（帰省客）愛媛から「阿波踊り行くために帰ってきました。徳島の醍醐味なので帰ってきた感じがしました。」東京から「孫たちの顔をおじいちゃんおばあちゃんたちに見せるために」「おじいち