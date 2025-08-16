バルセロナは15日、フランス代表DFジュール・クンデと契約延長することで合意したことを発表した。なお、新契約は2030年6月30日までとなる。現在26歳のクンデは母国のボルドーの下部組織出身で、2018年1月にトップチームデビューを飾った。2019年夏にセビージャに移籍後、2022年夏にバルセロナへ加入すると、ここまで公式戦通算141試合出場で7ゴール18アシストを記録。ハンジ・フリック監督が就任して迎えた昨シーズンは右サイ