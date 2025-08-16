16日の新潟4R・新馬戦（芝1600メートル）はモンローウォーク（牝＝木村、父キズナ）が単勝1・2倍の断然人気に応えて快勝。最内枠から好スタートを決めてハナへ。直線はメンバー最速タイの上がり3F33秒9の切れ味で後続を3馬身突き放した。戸崎は「返し馬から走りのフットワークと感度が良かった。最後の反応も良かったし、肩ムチだけで沈むような走りができていた」と素質を高く評価した。