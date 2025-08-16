元モーニング娘。のメンバーでモデルの道重さゆみさん（36）が14日、全国ツアーの最終公演をもって芸能界を引退。15日にInstagramを更新し、メッセージをつづった。【映像】デビューして間もないころの道重さゆみさん道重さんは「2025年8月14日、Zepp DiverCityでのライブ！SAMSALAツアー最終日！すっごく、楽しかった!!!! ずーっとずっとこの時間が続けばいいのになぁって思った。終わらないでほしかった。ずっと一緒にいたか