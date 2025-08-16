カーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美さんは8月14日、自身のInstagramを更新。人気作品『ちいかわ』の被り物をした姿を公開しました。【写真】吉田知那美、“日本一ちいさくてカーリングするやつら”「世界に衝撃が走る」吉田さんは「日本一ちいさくてカーリングするやつら」とつづり、7枚の写真を投稿。チームメンバーと『ちいかわ』の被り物をかぶった写真を公開しました。カメラに向かってにっこり笑う姿がとてもかわ