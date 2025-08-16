将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第1試合、チーム天彦 対 チーム豊島が8月16日に行われている。第4局を終えて、チーム天彦がスコア3-1とリード。決勝進出にあと2勝と迫っている。【映像】注目の準決勝・第1試合（生中継）チーム天彦は予選Bリーグで苦しむながらも2位通過、チーム豊島は予選Aリーグを無傷の1位通過だったが、準決勝は前半からチーム天彦ペースに。第1局からリーダー・佐藤天彦九段（37）