占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。いて座さん（11月23日〜12月21日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって整えとは、「進化、成長」です。現状維持では、足らないのです。昨日よりも今日、今日よりも明日、よりよくなっていかないと落ち着かないはず。つまり、自