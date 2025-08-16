この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、きらのどん(@tatosori)さんの投稿です。 買い物リストに謎の追加 必要なものを買い忘れないようにと買い物リストを作成したきらのどんさん。しかしその買い物リストへ、家族の誰かが書き足したと思われるメモが…。 Ⓒtatosori 買い物リストに小動物が追加されてるw #7歳息子 #5歳娘 買い物リストにまさかの動物が追加さ