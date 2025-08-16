「ドジャース−パドレス」（１５日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。１点を追う三回無死満塁で迎えた第２打席は二ゴロに倒れたが、併殺崩れの間に三塁走者が生還した。一塁を全力を駆け抜けた大谷は、自身がセーフになった後、手を叩いて喜んだ。なお１死一、三塁でベッツの中犠飛で２−１と勝ち越した。ただ２死一塁となって大谷は次打者スミスの２球目に二盗を試み失敗。大谷は１０