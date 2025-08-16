女優深田恭子（42）が16日、インスタグラムを更新。観月ありさ（48）とのツーショットを公開した。「久しぶりに大好きなありちゃんに会えました」と書き出し、暗がりでのツーショットを公開。「いつもお会いする度パワーを頂ける頼もしく美しい先輩です今宵も色々なアドバイスやお話（伺えて）貴重な日でした」と記述。最後に「私はありちゃんのTOO SHY SHY BOY!が青春ですお願いすると歌ってくれたりする優しいあり姉なのです