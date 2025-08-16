毎日のお昼、「夫はお弁当を持参する派」、一方で会社には「500円で食べられる社員食堂がある」──。どちらが節約できて、満足度も高いのでしょうか？ 手作り弁当は経済的だけど準備が大変、社員食堂は手軽だけど本当にお得？ この記事では、コストや手間、健康面などあらゆる視点から比較しました。夫にとってよりよい選択がわかるよう、具体的な数値を交えてわかりやすく解説します。 1食あたりのコスト比較！ 意