８月１６日の新潟４Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル、１１頭立て）は、単勝１・２倍の断然人気モンローウォーク（牝２歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）が、ハナを譲らず３馬身差の完勝。母アンフィトリテ２がＭＲＣ１０００ギニー・豪Ｇ１を制した距離で、ライバルに力の違いを見せつけた。勝ちタイムは１分３５秒５（良）。ポンとスタートを決めるとそのままスピードに乗りハナを奪った。前半１０００メートルが６１秒６