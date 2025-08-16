お盆休みを海外で過ごした人たちの帰国ラッシュが8月16日、ピークを迎えています。16日午前、中部国際空港の国際線到着ロビーでは、海外でお盆休みを過ごした人たちがスーツケースを引く姿が多く見られました。ベトナムに行ってきた夫婦：「新婚旅行でいきました。朝日を見ながら、サップをしたりしました」カンボジアに行った男性：「カンボジアのアンコールワットに行きました。」「僕は3回目