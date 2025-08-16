16日明け方、清水町でマンションの一室を全焼する火事があり、焼けあとから1人の遺体が見つかったということです。火事があったのは清水町八幡で、16日午前5時半ごろ通行人から「アパートの3階から煙と炎が見える」と消防に通報がありました。火は3階建てのマンションの一室、を全焼しおよそ2時間後に消し止められました。警察によりますと焼けあとから年齢不詳の男性の遺体が見つかっていてこの部屋の住人と連絡が取れなく