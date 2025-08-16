お笑いタレント・いとうあさこ（55）が16日、パーソナリティーを務める文化放送「ラジオのあさこ」（土曜前7・00）に出演。ハクビシンに初めて遭遇したことを明かした。いとうは「水曜かな。木曜くらいの夜でとうとう家の近所で初めてハクビシンと出会った。もう対峙って感じ」と切り出した。家の近くで車を運転した時に目の前をハクビシンが横切ったという。「猫が横切ったって思った。ただ、長いなって思った。猫にしては。