俳優の有村架純（32）が、21日発売の美容誌『美的』（小学館）10月号に登場する。みずみずしい美肌と美しいデコルテ、しなやかなボディを披露し、キュートな笑顔から凛とした横顔まで、多彩な表情で魅了しており、先行カットが公開されるとネット上で話題となっている。【写真】腕細っ！30代に見えない…キャミワンピ姿の有村架純誌面ではキャミワンピとニットのセットアップによる晩夏〜秋の2ルックを着こなし、3パターンの表