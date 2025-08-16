プロ野球・西武は16日、柘植世那選手の登録を抹消しました。柘植選手は13日のソフトバンク戦で9番・キャッチャーとしてスタメン出場し、先発・松本航投手とバッテリーを組みましたが初回に5失点。2回に炭谷銀仁朗選手と交代しました。今季ここまで12試合の出場で打率.154となっています。西武は古賀悠斗選手と炭谷選手の捕手2人体制となります。また、西武は與座海人投手を1軍登録。今季は10試合の登板で3勝3敗、防御率3.09の成績