◇MLB ドジャース-パドレス(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)1位パドレスと2位ドジャースの首位攻防・直接対決。3回にドジャースが同点に追いつきました。試合は2回、パドレスがラモン・ロレアノ選手のソロHRで先制します。それでも3回、ドジャースは連打で無死1、2塁の好機をつかみます。さらにミゲル・ロハス選手がバントを試みるも、ボールは高く打ち上がります。これにサードのマニー・マチャド選手が捕球を試みるも、うま