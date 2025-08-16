私はヒビキ。息子ユウマ（3歳）、娘ホノカ（1歳）、そして旦那カズヤの4人家族です。ある日カズヤが、義父がお盆休みにキャンプ場を予約してくれたと言ってきました。けれどテントは1つだけ。義父と狭いテントで一緒に寝泊まりしなくてはいけません。さすがにホノカの授乳もあるし、生理的に無理です！するとカズヤは「断るなら自分で言え」と私に対応を丸投げ。そこで家にやってきた義父へ直接「もう1つテントを取りたい」と伝