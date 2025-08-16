お盆休みをふるさとや行楽地で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えています。空の便は16日が帰国のピークで、予約率は全日空が89.3％、日本航空が91.3％となっています。成田空港では、お盆休みを海外で過ごした人が5万500人帰国する見通しです。一方、鉄道の上りは、17日がピークとなりますが、東北新幹線では、きょうも午後からほぼ満席の状態で混雑する見込みです。また、高速道路もUターンラッシュで、午後4時ごろ、関