◆ソフトバンク―ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの緒方理貢が試合前練習のフリー打撃を回避した。緒方は10日間の2軍再調整を経て、15日に1軍再登録。同日のロッテ戦では7回に代打で登場し、ヘッドスライディングで内野安打をもぎとっていた。16日の試合前に小久保裕紀監督は「突いたみたい」とスライディングの際に左手の指を突き指したことを明かした。その上で、「折れてもやるって言ってるんで、や