◆ソフトバンク―ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、コンディション不良のため欠場が続く周東佑京のスタメン復帰を明かした。周東は10日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）から5試合連続で欠場が続いていた。小久保監督は「今日スタメンです。本人が行くって言ってるんで」と出場を明言。その上で「100（％）は厳しいでしょうけどね。あいつの7、80は他の選手の100より速い」と無理の