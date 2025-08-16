日本には、古くからさまざまなお城が築かれてきましたよね。日本史好きの方のなかには、「特にお城が好き！」という方も多いのではないでしょうか。今回の記事では、そんな数ある日本のお城のなかから、「金田城（かねだじょう/かなたのき/かねたのき）」というお城（現在は城跡）について紹介します。対馬金田城頂上から※あわせて読みたい記事：まるで白亜のピラミッドのように復元！斉明天皇の真陵・牽牛子塚古墳（けんごしづか