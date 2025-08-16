開催中の大阪・関西万博に、今月22日から岡山県がPRブースを出展します。ブースの名前は「桃太郎の夏休み」です。 【写真を見る】大阪・関西万博に8月22日から岡山県がPRブースを出展その名も“おかやま「桃太郎の夏休み」”【岡山】 岡山県は今月22日から3日間、万博の屋内展示場・EXPOメッセに、おかやま「桃太郎の夏休み」と題した特設ブースを出展します。 県産のぶどうや和牛といった岡山の食を