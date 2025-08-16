万引きグループによる“万博グッズ”の窃盗事件。逮捕された６人目の男の自宅から約５０点のグッズが押収されていたことが分かりました。万引きグループの６人目の逮捕者となった東京都の大学生・河野晶博容疑者（２０）。河野容疑者はすでに逮捕されている大学生の名取利恭容疑者（２１）らと共謀し、今年６月、大阪・関西万博の会場のオフィシャルストアでミャクミャクとキャラクターがコラボしたワッペンやノートなど９点、