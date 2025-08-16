俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香を両親に持つ実業家の岸谷蘭丸氏が１６日までに更新された作家の乙武洋匡氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「乙武洋匡の情熱教室」に出演した。立憲民主党の米山隆一衆院議員が「Ｘ」で蘭丸氏を「親の七光り」と表現した投稿（現在は削除済み）をきっかけに七光り論争が勃発。蘭丸氏は乙武氏に「どこまで行けば（七光りではないと）認められると思いますか？」と質問。乙武氏は「幸せそうに楽しそう