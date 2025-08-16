お盆をふるさとなどで過ごした人たちのUターンラッシュが16日、ピークを迎えました。JR広島駅の新幹線ホームは、大きな荷物を手にした人や家族連れなどで混み合いました。■家族で帰省（埼玉と名古屋へ帰る）「1年に1回いとこ全員で親戚で集まって、子供たちも久々の再会で」「塗り絵とかすいか割りとか流しそうめんとか野球とかした。楽しかった」■青森へ帰る「単身赴任中なのでお盆休みで帰ってきた。月曜日