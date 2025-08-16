全国各地から100種類以上のカップアイスが集うイベントが長崎市で開かれています。 のびーるアイスに。 リンゴの形のものも。 全国各地のカップアイスを味わえます。 長崎市のピーススタジアム3階コンコースで15日から開催されている「真夏のアイス祭り」。 北は北海道から南は沖縄まで全国35店舗110種類のカップアイスが販売されています。 （来場者） 「冷たくておいしい。りんごの味がする」 （来場