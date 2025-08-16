さいたま市の県営プールで小学生の女子児童の体をさわったとして、66歳のスーダン国籍の男が現行犯逮捕されました。現行犯逮捕されたのはスーダン国籍のオサマ・ハマッド・エルヒビル・ハマッド容疑者（66）で、おととい午後2時ごろ、さいたま市岩槻区の県営プール「しらこばと水上公園」で、泳いでいた小学生の女子児童の体をさわるなどわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、オサマ容疑者は女子児童に「