■これまでのあらすじ幼なじみに利用され裏切られたトラウマから、ののかは人間関係で搾取の匂いを感じると異常に反応するようになってしまった。そのせいで新しい友だちや彼氏ができてもうまくいかないばかりか、搾取の場面に遭遇すると相手が他人でも歪んだ正義感をふりかざしてしまうようになる。そんな自分の行動を異常だと思うがやめられず、けれどどうにかしたいと悩むののかに、ある人物が会社で声をかけてきて…。