タレントの東野幸治（58歳）が、8月15日に放送されたラジオ番組「東野幸治のホンモノラジオ」（ABCラジオ）に出演。NHKで放送された「超・ニッポンのお笑い100年 〜芸人たちの放送開拓史〜」について、「ダウンタウンさんたち、とんねるずさん、ウンナンさんが出てきた話を メインで見たかった」と語った。番組冒頭、東野幸治がNHKで放送された「超・ニッポンのお笑い100年 〜芸人たちの放送開拓史〜」を見たが「全力で改めて見た