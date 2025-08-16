◆米大リーグレッドソックス２×―１マーリンズ（１５日・米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１５日（日本時間１６日）、本拠のマーリンズ戦を欠場した。３試合ぶりのベンチスタートだったが、チームは９回、無死満塁からストーリーの右前安打でサヨナラ勝ちした。打線は８回まで２安打１得点だったが、先発ジオリト以下投手陣が１失点に抑え、９回３連続四死球でつかんだ