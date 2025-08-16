◆米大リーグドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・パドレス戦で「１番・ＤＨ」に先発出場し、０―１で迎えた３回無死満塁の２打席目は、２番手右腕バスケスの前に二ゴロ併殺崩れで、同点に追いついた。直後の２番・ベッツの中犠飛で勝ち越しに成功した。相手先発は左腕ペラルタ。初回先頭の１打席目は