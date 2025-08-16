お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（47）と土屋伸之（46）が16日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演。ウエストランドの河本太（41）について語った。前回の放送では、夏休みのナイツの代打で、ウエストランドの井口浩之と河本が出演。アシスタントの同局出水麻衣アナウンサーは、ウエストランドと共演した感想として「太さんは癒やし系でした。ほわーんとしてる。母性本能