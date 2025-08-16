◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦岡山学芸館―山梨学院（１６日・甲子園）山梨学院（山梨）は、初回に４番・横山悠捕手（３年）の適時二塁打で先制。さらに４回には、７番・菰田陽生投手（２年）の犠飛で追加点を奪うと、５回には菰田の適時三塁打を含む６点を追加し、８―０で試合を折り返した。先発の菰田はここまで無失点投球。ピンチを作ることもなく危なげないピッチングが続いている。３回２死か