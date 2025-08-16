巨人・田中将大投手（36）が15日に今季限りでの引退を宣言した1学年後輩の中日・中田翔内野手（36）に対して「やっぱ凄い守備も上手やったし、そういうなかなかいないプレーヤーだったとは思いますね」と語った。駒大苫小牧（北海道）2年生だった05年夏の甲子園は、準決勝で1年ながら出場していた中田ら擁する大阪桐蔭と対戦。田中将の内角を突いた投球に対して、中田が気持ちでぶつかってきたシーンは今でも高校野球ファンの