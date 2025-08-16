アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が日本時間の16日朝、会談しました。しかし、焦点だったウクライナでの停戦について、今回は合意に至りませんでした。中継です。山崎大輔記者（NNNアンカレジ）「会談で両首脳は、何度も握手を交わすなど親密な姿を見せました。会談後には、トランプ氏からロシア寄りの発言が飛び出すなど姿勢にも変化が見られました」プーチン大統領「トランプ大統領とは良好で信頼できる関係を