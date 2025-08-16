諏訪湖で開かれた花火大会から一夜明け、諏訪湖周辺では16日朝にボランティアによるごみ拾いが行われました。15日夜に開かれた諏訪湖祭湖上花火大会。今年も大輪の花火が、夏の夜空を彩りました。 一夜明け、諏訪湖周辺では16日午前6時からボランティア約360人が参加して、ごみを拾いました。参加者「華やかな次の日が大変なもので」参加者「毎年のように参加してるけど、結構今年（ごみが）多いと思います」 参加した人たち