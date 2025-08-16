プロ野球・巨人は16日、岡本和真選手を1軍登録しました。岡本選手は5月6日の阪神戦で左肘のじん帯を損傷するケガをし、リハビリを続けていました。その後は8月3日に2軍で実戦復帰を果たすと、いきなりヒットを放ち前日の試合では2安打を放つなど順調な回復ぶりを見せていました。ファームでは8試合に出場し19打数5安打2打点で打率.263をマーク。巨人に頼れる主砲が一軍復帰します。