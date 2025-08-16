「ドジャース−パドレス」（１５日、ロサンゼルス）パドレスの捕手、フェルミンが二回の守備でファウルボールを追った際にフェンスに激突するアクシデントがあった。しばらくその場に倒れて起き上がれなかった。パドレスナインはもちろん、ドジャース・ベンチの大谷も心配そうに見つめる。その後、フェルミンは立ち上がり屈伸などをして守備に戻った。敵地ロサンゼルスのファンから大きな拍手が送られた。二回２死走者