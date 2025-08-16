お盆休みをふるさと富山で過ごした人の、Uターンラッシュが始まっています。けさ、JR富山駅の改札口やホームでは、お盆を富山で過ごし、別れを惜しむ人たちの姿がみられました。JR西日本によりますときょうの富山から東京へ向かう北陸新幹線の上り列車は、かがやきが20本中10本、はくたかが14本中10本で指定席が満席となっています。自由席はこれまで、目立った混雑はありません。混雑のピークは大阪・名古屋方