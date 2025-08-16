第107回全国高校野球選手権第107回全国高校野球選手権は連日、甲子園球場で熱戦が繰り広げられている。佐賀北（佐賀）は15日の2回戦で明豊（大分）に1-6で敗れたものの、地上波中継に映った選手とアルプス席のシンクロシーンに注目が集まっている。初優勝した07年以来の“がばい旋風”の再現はならなかった。佐賀北は15日に明豊との九州対決に敗れて2回戦敗退となったが、選手とアルプス席は一体となって聖地を堪能した。8回