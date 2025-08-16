嵐の二宮和也（42）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。一言のつぶやきに、心配の声が集まっている。二宮はこの日午前10時40分ごろ「こりゃ、動けんな。。。」とだけポストした。具体的なことは書かれていなかったため、これに対し「もしかしてお盆のUタンラッシュで車が渋滞してるのかなぁ」「渋滞にはまっているの？無事にたどり着きますように…」「どうしたの？」「え〜どうしたの！？」「心配だよ」「渋滞かな？怪我とか