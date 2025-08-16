胃の検査と聞いて思い浮かぶのはバリウム検査や内視鏡検査ですが、それぞれにどんな違いがあるのか、深く理解している人は少ないかもしれません。なかでも内視鏡検査には、バリウム検査にはない組織を採取できるという大きな特徴があります。これにより、がんの可能性がある部位をより詳しく調べられるほか、ピロリ菌の有無まで判別可能です。検査の違いやピロリ菌との関係について、諏訪先生に伺いました。 監修医師：諏訪