SKE48¤ÎÃæÌî°¦Íý¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¼Ì¿¿½¸¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò2025Ç¯7·î30Æü¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡£ÃæÌî¤µ¤ó¤Ï18Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3´üÀ¸¤È¤·¤ÆSKE48¤Ë²ÃÆþ¡£¥¢¥¤¥É¥ë8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇ°´ê¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò5·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1¤«·îÈ¾¸å¤Î7·î15Æü¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤Ç»£±Æ¡£´°À®¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¡ØSKE48ÃæÌî°¦Íý¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¾Úµò¡¢¾ÚÌÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò