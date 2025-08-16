SKE48出身でグラビアでも注目を集める北野瑠華が8月29日（金）に発売する、自身が初主演を務めるドラマ『グラぱらっ！』とのコラボ写真集の表紙が解禁された。 北野瑠華 ドラマコラボ写真集「グラぱらっ！」 「グラぱらっ！」 2024年にSKE48を卒業するや、大胆な撮影に挑戦した1st写真集を刊行し、一躍グラビア界注目の逸材となった北野瑠華。今回は、漫画版『グラぱらっ！』の原作者である桂あいり氏が書き下ろしたストー