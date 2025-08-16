全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、第２試合に臨んだ山梨学院（山梨）のアルプス席では、梅村団主将の家族が声援を送った。梅村選手は四人兄弟の三男で、長男・元さん（２５）は秀岳館（熊本）、次男の豪さん（２１）は県岐阜商（岐阜）でプレーした。豪さんは、２０２１年に春夏連続で甲子園に出場したが、甲子園での勝利は未経験。この夏は、三男の団主将が初戦で聖光学院（福島）に勝利し、兄弟の中で初めて甲子園で